Presidente do Consórcio Guaicurus afirma que tarifa de ônibus não vai reduzir

O presidente do Consórcio Guaicurus, João Resende Filho, esteve na Câmara Municipal nesta quinta-feira (7), onde usou a tribuna para falar sobre os questionamentos no valor da tarifa do transporte público de Campo Grande. Segundo ele, com o valor do diesel custando R$ 3,13, a passagem não diminuirá.

“Nos deparamos agora com esse questionamento da redução da tarifa, acho normal quando falta a informação, forma-se um preconceito. Vale ressaltar que o consórcio não é detentor do benefício do INSSQN, é o usuário que tem o benefício de isenção. O consórcio apenas recolhe o valor inserido na tarifa e repassa para o órgão público”, disse João.

Conforme o presidente do Consórcio Guaicurus, com o valor do diesel a R$ 3,13, valor da tarifa não vai reduzir. “A tarifa foi definida em dezembro de 2017, em um cenário que o diesel custava R$ 3,13, de lá pra cá tivemos aumento no diesel, chegando a 3,70 reais, que foi o maior preço pago, todos eles foram suportados pelo consórcio, e não viemos requerer a majoração da tarifa”, disse.

“Vocês vão ver que 5% do ISSQN deixou de pesar no bolso do usuário e para o empresário que fornece o vale de transporte, mas mesmo com a redução do governo federal e governo estadual, ainda não reduziu o valor do diesel de R$ 3,13. De maneira bem simples, o consórcio não está levando vantagem e não está se negando a discutir o assunto”, concluiu.