Presidiário morre após passar mal na Máxima

Wilson Maciel de Arruda, 62 anos, que cumpria pena na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande morreu após passar mal na manhã desta sexta-feira (8).

De acordo com o registro policial, os presos da cela 03 do Pavilhão IV, começaram a bater as portas para chamar a atenção do corpo de segurança informando que um interno estava passando mal, assim que a cela foi aberta, Wilson já estava sem pulsação.

A vítima apresentava problemas de saúde tais como tuberculose, diabetes, hipertensão e ainda fazia hemodiálise. Na quinta-feira (7), ele precisou ser escoltado para um hospital por causa dos problemas de saúde.

A vítima não tinha problemas com outros presos e o caso foi registrado como morte a esclarecer.