Presídio feminino da Capital realiza comemoração alusiva ao Dia das Crianças

A celebração, feita no período destinado à visita de menores às reeducandas

Para promover a integração familiar foi realizada, no sábado (21.10), uma comemoração alusiva ao Dia das Crianças – 12 de outubro – no Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi (EPFIIZ) na Capital.

A celebração, feita no período destinado à visita de menores às reeducandas, proporcionou momentos de alegria e descontração, primordiais para reafirmar o elo entre mãe e filho. Além de diversas atividades, as crianças receberam bichinhos de balão, saquinhos surpresa com chocolates e balas e pinturas corporais de desenho infantil (feitas pela artista especializada em maquiagem cênica, Thaís Cristine Vila).

Para a diretora do presídio, Mari Jane Boleti Carrilho, a confraternização teve a finalidade de aprimorar o trabalho sociofamiliar e fortalecer os laços afetivos, favorecendo a humanização da pena e incentivando a reintegração social das custodiadas.

A festividade que ressaltou a importância e o significado da data contou com 22 crianças e, ao final, houve a confraternização com um lanche para todos os participantes.

A ação foi coordenada pela agente penitenciária da área de Assistência e Perícia e psicóloga, Liléia Souza Leite, como forma de propiciar um momento lúdico de integração das crianças com as respectivas mães/internas.