Preso é encontrado decapitado em presídio de MS

Um detento identificado como José Alécio dos Santos, de 35 anos, foi encontrado decapitado na manhã desta sexta-feira (24) no corredor de uma das alas da Penitenciária Estadual de Dourados, município a 225 quilômetros de distância de Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, por volta das 6 horas agentes penitenciários ouviram gritos vindos da ala de disciplina da penitenciária. Ao chegar no local, os agentes encontraram o corpo já colocado no corredor desta ala. A vítima foi decapitada pelos internos da cela 13.

Ainda segundo o boletim, nesta cela haviam quatro detentos, que no momento estariam exigindo a presença dos direitos humanos e estariam reivindicando transferências.

Em nota a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) disse que está apurando a as circunstâncias da morte e que o interno identificado como Rogério Lourenço dos Santos teria assumido a autoria do crime.

A vítima estava presa por homicídio e roubo e estava na Penitenciária de Dourados desde 2009. O local foi isolado e a perícia técnica foi chamada para os levantamentos necessários e coleta de provas. O caso será investigado pela Polícia Civil.