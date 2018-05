Preso foge da Máxima usando escada improvisada

Foi identificado como Tiago Vinicius Vieira,32, o detento que fugiu do Estabelecimento Penal de Segurança Máxima de Campo Grande, na madrugada deste sábado (19), com auxilio de uma escada improvisada. Agentes penitenciários chegaram a disparar, mas não conseguiram evitar a fuga.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 5h, os agentes penitenciários notaram que nove detentos do pavilhão 9 estavam próximo a passarela, o alerta do presídio foi ligado e eles se dispersaram. No local foi encontrada uma escada feita de pedaços de pano, conhecida como “escala Tereza”.

A ausência do preso foi constatada durante a revista e contagem nas celas. O fugitivo ainda não foi encontrado e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.