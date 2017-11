Preso, Roberson confessou que matou Mayara a tesouradas

Preso na tarde da última segunda-feira (6), Roberson Batista da Silva, de 33 anos, confessou que matou com golpes de tesoura a namorada Mayara Fontoura Holsback, de 18 anos, no dia em que saiu da prisão, 15 de setembro deste ano.

Roberson estava preso no Instituto Penal desde outubro de 2015, onde cumpria pena por tentativa de homicídio da ex-esposa. No dia 14 de setembro foi soltou e após sair da prisão foi até a casa da namorada.

Na noite do crime, Roberson e Mayara foram para a casa da mãe da jovem. No dia seguente, Mayara não respondeu as mensagens da família e não havia mais fotos em seu perfil de um aplicativo de conversar. Sem contato com a jovem, a família acionou a polícia.

A jovem foi encontrada morta em sua casa com perfurações no pescoço e próximo ao corpo havia uma resoura. Segundo a polícia, no local havia sangue no colchão, nas cobertas e algumas manchas no banheiro.

Em sua confissão, Roberson afirmou que na noite do crime o casal consumiu álcool e drogas e que começaram a discutir por ciúmes. Roberson ainda alegou que agiu para se defender. De acordo com a acusado Mayara tentou agredi-lo e por isso "passou a tesoura no pescoço dela".