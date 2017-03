Preso suspeito de matar jovem a facadas em aldeia indígena

Reginaldo Snarde da Silva, de 21 anos, foi preso no final da tarde desta quarta-feira (29), acusado de ser o autor da morte de Carlos Isnarde Machado, de 24 anos, na madrugada de ontem, em aldeia indígena de Dourados.

De acordo com o site Dourados News, Reginaldo está separado da esposa, identificada apenas de Roselene, de 24 anos. Após acontecer a separação, a mulher foi para casa da mãe e constantemente Carlos se encontrava com a jovem no local.

Segundo a reportagem, a vítima não aceitava o termino do casamento e tentava reatar o relacionamento. No dia seguinte ao chegar à casa da ex-sogra, o acusado teria encontrado Carlos com a ex-mulher e os dois discutiram quando num determinado momento, Reginaldo em posse de uma faca teria matado o rapaz.

Após os fatos, Reginaldo e Roselene teriam fugido juntos do local. Os dois foram detidos, porém a mulher foi ouvida e liberada, já o autor foi autuado em flagrante pelo homicídio.