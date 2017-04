Um preso tentou fugir no início da manhã deste sábado (8) escondido dentro de um tambor de lixo na Cadeia Pública de Sobral, distante 245 quilômetros de Fortaleza.

Conforme o 3º Batalhão da Polícia Militar de Sobral o detento foi descoberto por profissionais que descartam o lixo do presídio. Ele foi remanejado para a cadeia novamente.

Nota da Sejus

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado informa que agentes penitenciários frustratam uma tentativa de fuga na Cadeia Pública de Sobral. Na manhã deste sábado, quando os internos, sob a supervisão dos agentes, foram recolher o lixo do pátio identificaram um corpo dentro da lixeira. Os agentes averiguaram e constataram que se tratava do interno José Manaueto de Souza Araújo. O interno passou por avaliação médica e foi conduzido ao isolamento necessárias.