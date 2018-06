Preso um idoso acusado de matar um homem a marretadas

Na noite desta terça-feira (5), foi preso um idoso de 69 anos no Assentamento Aldeia I, em Bataguassu - MS, cidade que faz divisa com o estado de São Paulo. O suspeito está sendo apontado como o autor da morte de um homem a marretadas e ocultação de cadáver.

Os Policiais civis localizaram na propriedade do idoso o corpo de um homem que possivelmente, teria sido morto a marretadas. O delegado Guilherme Scucuglia, aponta que foi comunicado o desaparecimento de um morador do assentamento, e que a partir daí, os agentes do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil (SIG), começaram as investigações.

O idoso foi apontado como o suspeito do desaparecimento, já que ele teria pago para outro morador do assentamento cavar uma cova na sua propriedade. Testemunhas ainda afirmaram que viram o suspeito conduzir um trator durante a madrugada, logo após da cova ter sido aberta no local.

O delegado ainda afirmou que os investigadores do SIG foram até a casa do idoso, onde localizaram um corpo, aparentemente de um homem de 41 anos, que segundo testemunhas, morava junto com o suspeito.

Foram localizadas na casa do acusado uma espingarda calibre.22 municiada e uma marreta, que segundo a polícia, foi utilizada para dar um golpe na vítima, que acabou fraturando o seu crânio e consequentemente causando sua morte.

O idoso foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu. Sua prisão preventiva foi representada pela autoridade policial e será analisada pelo Poder Judiciário local. O caso foi acompanhado por peritos criminais de Nova Andradina.

A vítima identificada como Nelson Geraldo dos Santos (41 anos), teve seu corpo levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Dourados.