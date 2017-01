Presos colocam fogo em colchões em Delegacia de Água Clara

Na manhã desta quinta-feira (1)2, presos que estão custodiados na Delegacia de Água Clara, fizeram uma rebelião. Eles atearam fogo em colchões e provocaram um grande tumulto no local. Atualmente, a delegacia está com 21 presos em duas celas.

Há cerca de 30 dias, uma equipe do Sinpol esteve no município e verificou a situação enfrentada diaramente pelos policiais. O resultado dessa visita foi um vídeo-denúncia publicado na última segunda-feira, dia 9 de janeiro, mostrando as dificuldades que essa delegacia apresenta.

"A situação que ocorreu hoje em Água Clara já era prevista, considerando a inércia tanto do Governo do Estado como do Poder Judiciário, em retirar os presos dessa Delegacia de Polícia. Lembramos que em 2015, nesse mesmo local, houve uma fuga na qual um policial quase teve sua vida ceifada. Em 2016 ocorreram outras rebeliões, e mais essa nesse início de 2017. Aí fica a pergunta: as autoridades vão esperar até quando para resolver a situação dos presos? Até que um cidadão de Água Clara seja vítima disso? Ou um policial também? Não há o que esperar e sim o que fazer. É inconcebível que em duas celas fiquem mais de 20 presos. É inconcebível que policiais trabalhem em desvio de função rotineiramente. Essa é a luta do sindicato e é por isso que temos feito alertas e denúncias, pedindo providências mais que emergênciais, para que se encerrem de uma vez por todas a custódia de presos nas delegacias de Polícia", desabafa Giancarlo Miranda, presidente do Sinpol/MS.