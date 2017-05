Presos no Paraguai, supostos membros do PCC são entregues à Polícia Federal

A Polícia Nacional do Paraguai deteve, no norte do país, três cidadãos brasileiros suspeitos de integrar a organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e os entregou à Polícia Federal brasileira, informou nesta sexta-feira (28) o Ministério do Interior paraguaio. As informações são da agência EFE.

Os detidos foram capturados na localidade de Capitán Bado, no departamento de Amambay, próximo da divisa com a cidade brasileira de Ponta Porã. Um deles foi identificado como Paulo César Alves Filgueira, também conhecido como Paulo Escopeta, um ex-policial militar procurado no Brasil e suspeito de realizar assaltos a bancos em diversas cidades do Paraguai.

Os três são considerados pela polícia brasileira como "criminosos perigosos" e supostos membros do PCC, assinalou o Ministério do Interior paraguaio em seu site.

Os homens foram presos porque estavam sem documentos e por terem, supostamente, entrado no Paraguai sem autorização do Departamento de Migrações. Posteriormente, a polícia paraguaia trocou informações com a polícia brasileira para confirmar a informação de que os suspeitos tinham ordem de prisão no Brasil. Eles foram entregues às autoridades brasileiras na fronteira entre os dois países.

Apesar de a Polícia Federal vincular os detidos ao PCC, o Ministério do Interior paraguaio não os relacionou ao assalto de segunda-feira (24) na sede da empresa de valores Prosegur em Ciudad del Este, quando uma quantia estimada em mais de 40 milhões de dólares foram roubados em uma ação atribuída a essa organização criminosa.