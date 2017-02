Presos tentam entrar presídio com celulares escondidos em carrinho de lixo

Os detentos trabalham na área de limpeza e manutençãoDois presos que trabalham na área de limpeza e manutenção do Presídio de Trânsito de Campo Grande (Ptran) foram flagrados tentando entrar no Presídio com celulares e acessórios escondidos dentro de um carrinho de lixo, na manhã desta segunda-feira (6).

Os detentos foram flagrados por agentes penitenciários na portaria do Ptran. Conforme o dirigente, foram encontrados 13 aparelhos celulares, 15 fones de ouvido e 11 carregadores. Os internos José Mauro Simões da Rocha e Marcelino Pereira da Silva foram isolados preventivamente em cela disciplinar para apuração dos fatos.

De acordo com a direção do Ptran, durante a retirada do lixo, os presos estavam sob escolta de policiais militares do Batalhão de Guarda e Escoltas e de um agente penitenciário, que é responsável pelo setor de manutenção. “O agente escalado no posto da portaria revistou o carrinho no retorno dos presos e flagrou os ilícitos em um saco preto de lixo”, explica o diretor do Ptran, Claudiomar Suszek.

Para o diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, “a constante vigilância e experiência dos agentes penitenciários proporcionam esse tipo de apreensão, que impede que tais objetos ingressem nas unidades prisionais e cheguem às mãos dos internos”.