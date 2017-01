Detentos transferidos para a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus, após a chacina no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), provocaram uma confusão na tarde desta sexta-feira (6) na unidade.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, não houve rebelião, mas os presos fizeram um tumulto para reivindicar mais espaço. A cadeia estava desativada desde outubro de 2016 por falta de estrutura.

“Eles terão um espaço maior hoje. Agora, para ir para o espaço que eles vão ficar pelo tempo que devem ficar, eles têm que deixar os funcionários terminarem a obra”, disse. Segundo ele, os detentos estavam intimidando as pessoas que trabalham em obras no local.

Reforço

De acordo com o secretário, 286 detentos foram transferidos para a unidade e devem permanecer lá por cerca de três meses. O local teve policiamento reforçado em possíveis pontos de fuga. Assim como em outros presídios de Manaus, as visitas na unidade estão suspensas.

A segurança nas ruas da capital amazonense também foi reforçada. Cerca de 700 policias militares que estavam em atividades administrativas ou cedidos para outros órgãos irão atuar na cidade, segundo o secretário de Segurança.

Também foi instalada uma central de recebimento de denúncias para otimizar as operações de captura de detentos que fugiram durante as rebeliões no Compaj e no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat). Até ontem, 65 dos 184 presos que escaparam das duas unidades prisionais haviam sido recapturados.