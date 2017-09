Previsão de chuva continua em MS

Há mais de 40 dias sem chover na capital de Mato Grosso do Sul, a previsão de pancadas de chuva continua nesta quinta-feira (28). O dia amanheceu parcialmente nublado em Campo Grande e no interior do Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fica instável e são esperadas fortes chuvas em todo o estado.

Mesmo com a previsão de chuva, o calor e a baixa umidade do ar ainda predominam no Estado. As temperaturas podem chegar a 37°C em Mato Grosso do Sul e a umidade atinge 35%.

Durante a manhã o clima fica ameno, mas as temperaturas começam a subir durante o dia. O dia amanheceu com os termômetros marcando 20°C em Campo Grande, já a máxima chega a 33°C.