Uma frente fria vinda do sul do país deve chegar a Mato Grosso do Sul no próximo sábado (28).

Segundo o meteriologista Natálio Abrão, as nuvens devem começar a se formar à tarde fazendo com que a umidade relativa do ar aumente, tendo máxima de 90% e mínima de 40%. O frio deve permanecer no estado até a terça-feira (31).

Para o domingo, a previsão é de chuvas isoladas na região sul, sudeste e sudoeste do estado. Em Corumbá não há previsão de chuva, alerta o meteriologista.

No sábado, os termômetros devem marcar mínima de 13°C e máxima de 35°C. Já no domingo, a mínima deve ser de 15°C e máxima também de 35°C.