Previsão de tempo nublado e pancadas de chuva nesta quinta-feira em MS

Nesta quinta-feira (22) ainda haverão muitas nuvens sobre Mato Grosso do Sul com pancadas de chuva e trovoadas típicas de verão de acordo com o Inmet (Instituto Nacional De Meteorologia). Segundo o instituto haverá maior intensidade entre à tarde e início de noite ainda com potencial de chuvas fortes, mas de forma isolada.

As temperaturas deve ficar estáveis aumentando a partir de sexta-feira. Está previsto temperaturas entre 19°C e 33°C para hoje no Estado. Em Campo Grande a mínima 21°C deve ser de e a máxima de 30°C.