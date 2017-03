A Previsão do tempo para esta sexta-feira(31), é de céu parcialmente nublado a claro na Capital. De acordo com o Inmet ( Instituto Nacional De Meteorologia), no nordeste do Estado, será de céu parcialmente nublado com chuvas isoladas à tarde.

No Mato Grosso do Sul a máxima deve ser de 36°C e mínima de 17°C. Em Campo Grande os termômetros devem marcar máxima de 32°C e mínima de 21°C.