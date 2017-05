Previsão é de céu parcialmente nublado neste feriado

A previsão do tempo para este feriado de 1° de maio, é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada em Mato Grosso do Sul. As temperaturas mínimas não passam de 14°C, segundo a previsão.

Nesta segunda-feira (1), o dia amanheceu com sol entre nuvens e termômetros marcando 18°C em Campo Grande.

Na Capital a temperatura mínima prevista é de 18°C e máxima é de 30°C. Já no interior, a temperatura mínima chega a 14°C, no sul do Estado, e a máxima não passa de 35°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva isolada na Capital.