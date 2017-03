Previsão é de domingo nublado com possibilidae de chuva a tarde

A previsão do tempo para este domingo (26) é de tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Inmet ( Instituto Nacional De Meteorologia) até a próxima terça as manhãs devem ser sol entre poucas nuvens e durante as tardes ocorrerão pancadas de chuva com trovoadas, por conta do calor e da umidade. As temperaturas continuam estáveis.

Em Mato Grosso do Sul a máxima deve ser de 34°C e a mínima de 19°C. Em Campo Grande os termômetros devem marcar máxima de 29°C e mínima de 22°C.