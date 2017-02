Previsão é de pancadas de chuva para esta sexta e temperatura deve cair no fim de semana

Apesar da manhã ensolarada a previsão do tempo para esta sexta-feira (24) é de pancadas de chuva em áreas isoladas no período da tarde em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o dia será claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a tarde.

Ainda de acordo com o Instituto o período é de tempo instável com pancadas de chuvas, especialmente à tarde no norte e sul do estado. As temperaturas entram em declínio a partir deste fim de semana.

Em Campo Grande a previsão é de máxima de 32°C e mínima de 22°C. Em Mato Grosso do Sul a temperatura máxima será de 34° C e a mínima de 20°C.