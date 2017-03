Previsão é de sábado nublado com possibilidade de chuva

A previsão do tempo para este sábado (4) é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente no noroeste, norte e centro de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Inmet ( Instituto Nacional De Meteorologia) o Tempo deve continuar com pouca nebulosidade no inicio do dia, com muito sol provocando aquecimento da atmosfera e com a umidade disponível provocando aumento de nebulosidade no decorrer do dia e conseqüentemente pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Mato Grosso do Sul a máxima deve ser de 34°C e a mínima de 21°C. Em Campo Grande os termômetros devem marcar máxima de 31°C e mínima de 21°C.