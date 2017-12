O domingo (10) promete ser de sol em Campo Grande, com temperaturas entre 33°C a 21°C. No entanto há previsão de chuva para a tarde e a noite.

Para o interior a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde no oeste e noroeste, nas demais áreas céu parcialmente nublado com possíveis chuvas isoladas. Temperaturas entre 36°C e 21°C.