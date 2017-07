MS segue sem chuva neste sábado

A previsão do tempo para todo o Mato Grosso do Sul é de céu claro com névoa seca. A massa de ar seca que predomina no Estado garante sol o dia todo, mas com baixos índices de umidade, especialmente no centro-sul do estado .

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as temperaturas caem um pouco, por volta de 1°C. A mínima será de 13ºC e a máxia não deve passar dos 31ºC.

Em Campo Grande não há previsão de chuvas e a temperatura mínima será de 15ºC e a máxima de 27ºC. A umiDade relativa do ar varia de 70% a 30%.