As fiscalizações foram realizadas nas rodovias federais do Estado, contemplando mais de 3.670 quilômetros

Durante a “Operação Finados”, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou uma redução de 60% em acidentes com mortes em rodovias do Mato Grosso do Sul. A operação iniciou a zero hora de quarta-feira (1) e foi até o fim de domingo (5), as fiscalizações foram realizadas em todas as rodovias federais do Estado, contemplando mais de 3.670 quilômetros, os resultados foram divulgados no início da tarde desta segunda (6).

As ações foram planejadas em locais com maiores índices de acidentes e infrações graves, conforme a realidade de cada região. Dez delegacias da PRF coordenaram as atividades das 22 Unidades Operacionais no Estado.

A finalidade da Operação foi a redução de acidentes, principalmente os acidentes graves (com feridos graves ou morte). Focando na fiscalização de velocidade, embriaguez, fiscalização de motocicletas e de ultrapassagens forçadas ou proibidas.

Reforço do efetivo foi planejado, com escala de modo que proporcionasse maior presença de policiais nos pontos estratégicos e patrulhamentos ostensivos, principalmente na saída do feriado e no retorno.

Radares estáticos (móveis) foram utilizados em todas as rodovias federais para coibir o excesso de velocidade. Etilômetros (bafômetros) foram usados em todas as fiscalizações.

Durante o feriadão a PRF contabilizou 20 acidentes, sendo 2 graves com 2 óbitos. No mesmo período do ano passado, foram 35 acidentes graves, uma redução de 43%. Acidentes graves reduziram 82%, e óbitos reduziram 60%.

Autuações - Balanço

Em 2017, foram totalizados 1.273 autos de infrações contra 1.071 em 2016, um aumento de 14%.

Ultrapassagens - As autuações por ultrapassagens aumentaram 26%. Em 2016 foram 132 infrações autuadas, sendo 117 infrações de ultrapassagem cometidas em faixa dupla contínua. Em 2017, foram 166 infrações de ultrapassagens de todos os tipos, sendo 156 cometidas em faixa dupla contínua.

Cinto de Segurança – As autuações pelo não uso do cinto de segurança por parte dos passageiros representaram 96% das infrações deste tipo. Passageiros sem cinto representaram 52 autuações e motoristas sem o cinto, apenas 2 autuações. Crianças sem o cinto de segurança representaram 27% das autuações deste tipo (15 autuações).

Velocidade – A infração grave mais autuada foi o excesso de velocidade nas rodovias federais: 1.900 flagrantes.

Bafômetro - A PRF realizou 2.081 testes com o “bafômetro” em todas as rodovias federais do MS; 27 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 5 motoristas foram presos.