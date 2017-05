PRF apreende 116 kg de Maconha na BR 463

Na noite desta quarta feira (03), na BR-463 do km 68, município de Ponta Porã, a PRF(Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 116 kg de maconha, transportada em um veículo vw/parati.

No momento da ordem de parada, o motorista do veículo partiu em fuga, saiu da pista e caiu em um barranco. Logo em seguida, adentrou a um matagal e mesmo com as buscas o condutor não foi localizado.

Após verificação, a PRF identificou que o veículo possuía histórico de roubo/furto e que, dentro do veiculo tinha 117 tabletes de maconha, totalizando 116 kg da droga.

A ocorrência foi encaminhada para Polícia Civil de Ponta Porã.