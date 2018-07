PRF apreende armas de fogo e milhares de munições

Na tarde desta quarta-feira (18), policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam 50 armas de fogo, 2.542 munições e 15 carregadores. O flagrante foi na BR-267, em Bataguassu (MS), cidade a 335 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do Dourados Agora, a PRF informou que o material estava no fundo falso de um carro. O motorista do carro, de 21 anos, e mais uma passageira de 23 anos, disseram que levaria as armas e munições até São Paulo, onde receberiam R$ 5 mil pelo transporte. O motorista não informou a origem do armamento.

Os militares deram ordem de parada para o veículo com placas de Belo Horizonte, e Durante verificação do carro, os policiais localizaram em um fundo falso no encosto do banco traseiro 29 pistolas, 18 revólveres e 3 armas longas, 1.313 munições de revólver, sendo 747 de pistola, 403 de rifle, 75 de espingarda que totalizaram em 2.542 munições.

Os militares ainda encontraram 15 carregadores de calibre .45, 8 carregadores calibre .9mm, 3 carregadores calibre .40, 6 carregadores calibre. 9mm e 6 carregadores calibre .9mm diversos.

A fiscalização faz parte da Operação Égide, que ocorre desde junho de 2017. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de polícia federal de Três Lagos (MS).