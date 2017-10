PRF apreende caminhão boiadeiro com 520 kg de maconha e armas de fogo

Além da maconha havia na carroceria do caminhão duas pistolas Glock calibre .40 e três revólveres calibre 38

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 520 kg de maconha, elam de armas, munições e acessórios em um caminhão boiadeiro com palhas e esterco. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (10), Em Guia Lopes da Laguna – a 233 km de Campo Grande, na BR-267, próximo da Unidade Operacional.

Os policiais rodoviários federais abordaram o veículo M.benz com placas de Campo Grande. O motorista, de 37 anos, tentou fugir a pé pela vegetação às margens da rodovia, mas foi preso. No assoalho do caminhão havia fundos falsos preparados para o tráfico de drogas e também de armas de fogo. Ao todo foram encontrados 520 kg de maconha.

Além da droga, havia cinco armas de fogo, duas pistolas da marca Glock calibre .40 e três revólveres calibre 38. Foram apreendidas também carregadores e pelo menos quatro miras à laser.

O caminhão, acompanhado das armas, pistolas, revólveres, carregadores e o motorista, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna.