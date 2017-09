PRF apreende camionete roubada com mais de 1 tonelada de maconha

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de ontem (29) mais de uma tonelada de maconha em uma caminhonete de luxo roubada.

A ocorrência foi na BR-163 km 530, na Unidade Operacional da PRF em Jaraguari. Os policiais deram ordem de parada a uma caminhonete GM S10 com placa aparente de Campo Grande, conduzido por um homem de 22 anos.

No momento da abordagem o condutor fez uma manobra brusca, esboçando uma tentativa de fuga, mas desistiu e parou o veículo. Ele próprio se identificou e admitiu estar transportando droga.

No veículo foram encontrados vários fardos de maconha, na carroceria e na cabine, que após pesagem somou 1.247 quilos.

O homem informou que reside em Amambai e passava por dificuldades financeiras e aceitou uma proposta de levar droga até o município de Camapuã. A caminhonete foi pega em sua cidade e não soube identificar o contratante.

Em verificação aos sinais identificadores do veículo, foi possível observar adulteração no chassi. O veículo trata-se de uma caminhonete com placa de Belo Horizonte (MG), com queixa de furto/roubo em Brasília (DF) na data de 24 de julho.

O homem, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Jaraguari.