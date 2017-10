PRF apreende carro com 845 tabletes de maconha na BR - 163

Um carro roubado no estado da Bahia foi apreendido, pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na madrugada desta quarta-feira (4) no km 454 da BR-163 em Campo Grande com 845 tabletes de maconha.

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Fiat/Siena com placas de Campo Grande, o motorista não obedeceu a ordem e fugiu. Alguns quilômetros à frente, o condutor abandonou o carro ainda em movimento fugindo para a mata ás margens da rodovia. Não sendo possível localizá-lo.

No interior do automóvel foram encontrados 845 tabletes de maconha, que totalizaram 946,8 kg da droga. A equipe contatou ainda que o veículo tinha sinais de adulteração, placas originais de Feira de Santana (BA), com ocorrência de roubo/furto também, em Feira da Santana (BA).

O entorpecente e o carro foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Narcóticos da Polícia Civil da Capital.