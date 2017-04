PRF apreende maconha em veículo do RS com placas frias de BA com destino ao RJ

Na tarde do dia (27), durante fiscalização no km 18 da BR 267, em Bataguassu/MS, agentes da PRF apreenderam 37.950 kg de maconha.

A droga estava escondida na porta traseira do veículo Fiat/Siena com placas aparentes de Conceição do Coite/BA, conduzido por um homem de 24 anos, acompanhado de um passageiro.

Foi constatado que os elementos identificadores estavam adulterados,e possuía ocorrência de furto/roubo. Placa original do carro era da cidade de Porto Alegre/ RS.

O motorista informou que receberia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para transportar o entorpecente de Ivinhema/MS para Paraty/RJ. A ocorrência foi encaminhada a Policia Civil Local.