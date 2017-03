PRF Apreende quase R$1 milhão em contrabando de cigarros

Na última sexta-feira (10) no KM 421 da BR-163 em Campo Grande/MS, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava rondas próximo ao Distrito de Anhanduí, quando deu ordem de parada ao veículo VW.24.250, conduzido por W. L. B., 30 anos.

Após a apresentação da documentação pessoal, do veículo e da carga, inclusive do manifesto contendo relações de mudanças oriundas do estado do Paraná com destino ao Município de Belém do Pará, foram observadas diversas inconsistências. Deste modo, o veículo foi conduzido à Unidade Operacional da PRF de Campo Grande, local onde foi efetuada a abertura do compartimento de carga, sendo encontrado, atrás de alguns móveis devidamente embalados para simular uma "mudança", várias caixas contendo pacotes de cigarro de origem estrangeira.

Ao ser questionado sobre a mercadoria contrabandeada o condutor informou que foi contratado para efetuar o transporte da mercadoria do Paraná até a cidade de Belém do Pará-PA, que o veículo foi transferido para seu nome para o mesmo efetuar o serviço, e que receberia o valor de R$ 2.000,00 em pagamento.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para o condutor e realizado o encaminhamento deste, do veículo, e da mercadoria (aproximadamente 30.000 pacotes de cigarro) para a Superintendência da Polícia Federal de Campo Grande.