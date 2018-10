Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na sexta-feira (5), R$ 100 mil em dinheiro com um homem de 25 anos, que estava em um táxi, em Teresina.

Segundo a PRF, no momento da apreensão, o jovem estava em um táxi que saiu da capital piauiense com destino a Piripiri, no interior do estado. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o passageiro informou que a quantia era resultante de uma transação comercial, mas não conseguiu comprovar a origem.

De acordo com a assessoria da PRF no Piauí, o caso gerou suspeitas, pois o passageiro foi flagrado “mantendo contato com um candidato, informando a sua localização e a apreensão do dinheiro”.

O dinheiro foi apreendido no Km 333 da BR-343, em Teresina. O caso foi encaminhado à Polícia Federal para apurar suspeita de crime eleitoral.

A PRF não informou quem seria o candidato, nem a qual cargo está concorrendo. A Agência Brasil entrou em contato com a assessoria da PF, mas ainda não obteve retorno sobre os desdobramentos do caso.