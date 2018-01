PRF apreende veículo furtado carregado com mais de meia tonelada de maconha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu no último sábado (6) no município de Dourados um veículo clonado carregado com 541 kg de maconha.

De acordo com informações da polícia, os policiais operavam na BR-163, km 240, quando deram ordem de parada ao GM/Prisma com placa aparente de Goiânia/GO. O condutor não obedeceu e fugiu, adentrando em uma estrada vicinal onde abandonou o veículo e fugiu a pé para uma vegetação alta e não foi encontrado.

O carro estava carregado com inúmeros tabletes de maconha, ao todo 541kg. Em verificação aos sinais identificadores, os policiais não constataram adulterações, somente as placas foram trocadas por um veículo regular para burlar fiscalização. O carro tem placas originais de Brasília/DF, com registro de furto/roubo. O veículo e a droga foram encaminhados ao DEPAC/Dourados (1º DP) da Polícia Civil.