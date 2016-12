PRF dá início a operação de fim de ano

No período de festas de final de ano, a Polícia Rodoviária Federal intensificará as fiscalizações com foco nas infrações graves tais como Embriaguez, Velocidade, Ultrapassagens, Não Uso do Cinto de Segurança por motoristas e passageiros e mau estado de conservação dos veículos e má iluminação e sinalização.

No dia 16 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Integrada Rodovida Cidades 2016/2017. A ação tem por objetivo prevenir acidentes e diminuir a violência no trânsito nas rodovias federais durante o período de fim de ano, férias escolares e Carnaval, quando o movimento nas estradas é intenso.



Nas Delegacias do Mato Grosso do Sul ações integradas estão sendo realizadas com outras instituições para implementar a Operação entre dezembro e março. A Rodovida tem como prioridade a atuação em pontos críticos das rodovias federais. Esses pontos foram elencados pela PRF através de análises de dados estatísticos que apontam trechos com maior necessidade de reforço na fiscalização, considerando a especificidade de cada região e períodos específicos.



Para cumprimento das metas de redução de acidentes graves e a mudança de comportamento dos motoristas, haverá campanhas educativas e fiscalizações voltadas para aquelas infrações de trânsito com maior potencial de letalidade nos acidentes e maiores custos sociais. O objetivo é a erradicação da violência decorrente das infrações de trânsito.

Restrições de tráfego para veículos longos

Caminhões bitrens, com dimensões excedentes e cegonhas não poderão transitar nas rodovias federais com pista simples nos seguintes horários:

24/12 – 14h às 22h

31/12 – 14h às 22h