PRF divulga balanço da Operação Dia do Trabalhador

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou neste fim de semana, a operação Dia do Trabalho. Com foco nas fiscalizações de infrações graves, como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e infrações relacionadas à segurança.

Iniciada na sexta-feira (28), a operação terminou na segunda-feira (1). No Estado, mais de 3.670 quilômetros de rodovias federais foram fiscalizados pela PRF. No início da Operação (sexta-feira) aconteceram manifestações que interditaram rodovias em vários trechos e observou-se maior fluxo de veículos no início da noite de sexta (28) e início da manhã de sábado (29).

Acidentes

A PRF atendeu mais acedentes com gravidade no início da Operação. Foram registrados 21 acidentes durante o período.

- 13 acidentes com feridos;

- 30 pessoas feridas;

- 5 acidentes graves ( com pelo menos uma pessoa ferida gravemente ou morta);

- 3 acidentes com mortos;

- 3 pessoas mortas.

A PRF não realizou comparativo com o ano interior, por o feriado, no ano passado, ocorreu no Domingo.

Fiscalizações

Nos quatro dias da Operação, foram fiscalizados 4.373 (quatro mil e trezentos e setenta e três) veículos e 4.469 (quatro mil e quatrocentas e sessenta e nove) pessoas. 2.049 (duas mil e quarenta e nove) abordagens educativas foram realizadas – Educação para o trânsito.

Foram realizados 1.976 (mil e novecentos e setenta e seis) testes de etilômetro (bafômetro).

As infrações mais graves e que tiveram elevado número de autuações foram:

- Velocidade: 3.169 autuações por excesso de velocidade;

- Embriaguez: 38 autuações relacionadas ao consumo de álcool e 13 (treze) pessoas foram presas;

- Ultrapassagens: 153 autuações relacionadas a ultrapassagens proibidas;

- Cinto de segurança: 46 autuações, sendo 43 por não uso do equipamento por passageiros. As autuações para passageiros sem o equipamento representaram 93 % das autuações.