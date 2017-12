PRF divulga balanço que mostra queda no número de acidentes

Comparando com o ano anterior o número de casos reduziu no período de Natal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou no dia 22 de dezembro a Operação Integrada Rodovida em todo o país, que continuará até o dia 18 de fevereiro, contemplando período com maior fluxo rodoviário (comemorações de final de ano, férias escolares de janeiro e Carnaval).

No período Natalino a PRF pode registrar uma redução no número de acidentes, especialmente os mais graves. Foram fiscalizados 2.549 veículos e 2.598 pessoas nos mais de 3.670 km de rodovias em Mato Grosso do Sul, em quatro dias de Operação no período do Natal.

As ações priorizaram a infrações mais danosas, como o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, consumo de álcool, uso de equipamentos de segurança, mau estado de conservação dos veículos, além de infrações cometidas por motocicletas, cujos acidentes possuem elevado número de letalidade. Também foram priorizados pontos de fiscalizações nos locais com maiores índices de acidentes.

Acidentes

Durante a Operação foram registrados três acidentes graves (com pelo menos um ferido ou uma pessoa morta), 20 acidentes com feridos. Também foram registrados 30 pessoas feridas nos acidentes. Não foram registrados óbitos nas rodovias federais, entretanto pelo menos duas pessoas morreram após serem socorridas.

Confira o comparativo com o ano anterior:

22 a 25/12 de 2017 Acidente Total 29 unidades Acidentes Com Feridos 20 unidades Acidentes Graves (com mortos ou feridos graves) 3 unidades Pessoas Feridas 29 unidades 22 a 25/12 de 2016 Acidente Total 31 unidades Acidentes Com Feridos 15 unidades Acidentes Com Mortos 4 unidades Acidentes Graves (com mortos ou feridos graves) 8 unidades Pessoas Feridas 29 unidades Pessoas Mortas 5 unidades

Infrações