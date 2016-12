PRF diz que policial estava indo para o trabalho

A assessoria de Comunicação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou na manhã deste sábado (31) que o policial rodoviário que se envolveu me uma briga de trânsito na Avenida Ernesto Geisel nesta madrugada que terminou com om empresário e dono do restaurante Sushi Express morto, estava a caminho do trabalho.

De acordo com a assessoria, o policial se apresentou na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro com uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar.A assessoria destacou ainda que neste momento acontece a oitiva dos envolvidos e todas informações referentes ao fato serão levantadas para maior detalhamento da ocorrência.