PRF encontra carga abandonada no valor R$ 500 mil

No caminhão havia televisores, monitores, impressoras e 100.000 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreende carga de contrabando avaliada em R$ 500 mil. A apreensão aconteceu na manhã de segunda-feira (15) na BR-163 em Mundo Novo – a 479 km de Campo Grande, quando os policiais interceptaram um caminhão com 100.000 maços de cigarros, televisões e eletrônicos.

No km 14 da BR 163, os agentes federais avistaram um caminhão "baú" Mercedes Benz com placas Goiás que desviava da rodovia por uma estrada vicinal. Na abordagem, os policiais da PRF constataram que o veículo transportava mercadorias de origem paraguaia: diversos volumes de tapetes, televisores, monitores, impressoras e 100.000 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Foram realizadas buscas no local, porém, não foi possível localizar o condutor do veículo. Os produtos foram apreendidos e encaminhados juntamente com o caminhão para a Receita Federal de Mundo Novo.