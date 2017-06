PRF encontra cocaína em encomendas que seguiam para o Canadá e Espanha

Em ação de combate a ilícitos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na manhã de quarta-feira (21) e na tarde de quinta-feira (22), cocaína que seguia para Canadá e Espanha. Ação aconteceu em conjunto com a Gerência de Segurança Empresarial dos Correios na Capital.

A cocaína estava impregnada em papéis de 25 cartazes promocionais e 14 painéis de decoração infantis, no Centro de Triagem dos Correios, em Campo Grande/MS.

Na quarta-feira, os cães de faro, K9 Maia e K9 Alpha, localizaram a cocaína impregnada nos 25 (vinte e cinco) cartazes promocionais das Olimpíadas Rio 2016, em dois volumes. O remetente do primeiro volume estava em nome de um homem de que postou em uma agência de Corumbá/MS e o destino final seria Ontário, no Canadá.

Já a segunda encomenda estava em nome de uma mulher também de Corumbá/MS e destino final seria a cidade de Madri, na Espanha. Na quinta-feira, em continuidade das ações de enfrentamento ao narcotráfico e demais ilícitos foram apreendidas 14 cartelas de itens (painéis de decoração infantis), cuja as folhas estavam impregnadas de cocaína.

O objetivo das ações integradas é impedir o transporte de ilícitos, como o tráfico de drogas, descaminho, tráfico de armas e outros ilícitos dissimulados em encomendas despachadas. As fiscalizações das embalagens acontecem permanentemente pela Empresa de Correios e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, nos Centros de Triagens e nas fiscalizações durante o transporte, nas rodovias federais.

Após triagem dos Correios, que utiliza sistema de fiscalização com scanner, os cães da PRF realizam a fiscalização e identificam todas as embalagens que contenham ilícitos. As fiscalizações acontecem por ações planejadas, como no presente caso, mas também sempre que a PRF e os Correios recebem denúncias.

Neste caso as cartelas com cocaína eram conteúdos de encomendas que por algum motivo não foram entregues aos destinatários, bem como, em devolução aos remetentes, e assim, observados os prazos legais, tais conteúdos são doados à instituições de caridade e poderiam ser doados a crianças, caso não houvesse o controle feito durante as fiscalizações. Todos os itens, com a droga, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande/MS.