PRF inicia Operação Carnaval nesta sexta

A partir da zero hora desta sexta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Carnaval 2017 em todo o Brasil. A ação é mais uma etapa da Operação RodoVida 2016/2017, iniciada em 16 de dezembro do ano passado. A operação Carnaval 2017 seguirá até a meia-noite de quarta-feira de cinzas (01).

O Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da PRF, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais e o uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações do Órgão. Assim, a fiscalização do consumo de bebidas será intensificada em todo o país, especialmente em pontos estratégicos que registraram maior incidência de acidentes cuja causa provável foi o consumo de álcool.

Vale lembrar que desde novembro de 2016, dirigir sob influência de álcool, conforme artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é uma infração gravíssima punida com suspensão do direito de dirigir por doze meses e multa de R$2.934,70. Em caso de reincidência, a multa passa para R$5.869,40

A mesma multa é aplicada ao condutor que se nega à se submeter aos testes. Além da esfera administrativa, o condutor também pode ser preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, conforme previsto no artigo 306 do CTB. Esta situação ocorre quando a medição do etilômetro (conhecido como bafômetro) indica 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

A fiscalização da PRF não se restringirá ao álcool. Além dessa conduta, muitas outras situações de risco estarão na mira dos agentes do Órgão. A PRF também intensificará a fiscalização nas condutas consideradas mais gravosas, que aumentam o risco de graves acidentes ou de agravamento de lesões como: ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

Dicas para uma viagem segura: Planejamento – Informe-se previamente sobre as condições do tempo, as distâncias que percorrerá, possíveis pontos de parada, abastecimento e alimentação; Documentos – Não se esqueça dos documentos do veículo e pessoais; Revisão – Independente da distância a ser percorrida, faça uma revisão prévia no seu veículo. Não deixe de verificar as condições de pneus, freios e sistema elétrico. Lembre-se que mesmo durante o dia é necessário o uso dos faróis baixos ligados nas rodovias; Respeito – Respeite as sinalizações de limites de velocidade e faixas nas vias. Respeite também àqueles que estão utilizando a rodovia além de você.

No Mato Grosso do Sul as ações da Polícia Rodoviária Federal serão implementadas nos mais de 3670 quilômetros de rodovias federais, com utilização de radares fotográficos de todas rodovias. Etilômetros (bafômetros) estarão disponíveis em todo ponto de fiscalização.

Além do reforço do policiamento com escala diferenciada, policiais rodoviários federais que exercem atividade administrativa foram convocados e integrarão as equipes de fiscalização operacional em todo o Estado.

A rodovia BR 163 está sob concessão e possui amplo atendimento ao usuário. Também possui praças de pedágio, que o motorista pode consultar no site: http://www.msvia.com.br, além de informações úteis como interdições parciais e condições de tráfego.

Emergências nas rodovias devem ser informadas à Polícia Rodoviária Federal através do número 191, inclusive na rodovia sob concessão.

As informações sobre a Operação Carnaval estarão disponíveis no site da Polícia Rodoviária Federal, no portal: http://www.prf.gov.br .

Restrição de tráfego – Pista Simples



A fim de promover a fluidez do trânsito em grandes feriados, quando há maior movimentação nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal editou a Portaria nº124 de 09 de novembro de 2016 restringindo em determinados dias e horários o trânsito de Combinações de Veículos de Carga e demais veículos portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET).



As restrições são válidas apenas em rodovias federais de pista simples.



CARNAVAL



24/02/2017 (sexta-feira) 16:00 às 24:00

25/02/2017 (sábado) 06:00 às 12:00

28/02/2017 (terça-feira) 16:00 às 24:00

01/03/2017 (quarta-feira) 06:00 às 12:00