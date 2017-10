PRF inicia “Operação Finados 2017” a meia noite desta quarta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a meia-noite desta quarta-feira (1) a Operação Finados 2017, que se estenderá até as 23h59 do domingo (5). No estado do Mato Grosso do Sul, serão mais de 3.670 quilômetros de rodovias federais fiscalizadas. A Regional conta com 10 Delegacias da PRF responsáveis pelas 22 Unidades Operacionais.

O objetivo da Operação é a redução de acidentes, especialmente os acidentes graves (com feridos graves ou mortos), para isso, as ações de fiscalização serão voltadas para áreas com maiores índices de acidentes, de acordo com estatísticas do órgão.

A Operação enfatizará a fiscalização de velocidade, com os radares estáticos (móveis) a fim de coibir o abuso da velocidade. Combate à embriaguez nas rodovias federais com o uso dos etilômetros (bafômetro) e fiscalização de combate às ultrapassagens indevidas, como as forçadas e as proibidas.

A Polícia Rodoviária Federal espera que nos cinco dias de operação aumente o fluxo de veículos nas rodovias, principalmente, no início e no fim do feriado, o que contribui para a violência no trânsito. Para reduzir o número de acidentes, a PRF fará um reforço do efetivo com escala que proporcione maior presença de policiais nos pontos estratégicos.

Viaje com segurança

O planejamento é fundamental para uma viagem mais segura e tranquila. A PRF alerta que esse planejamento deve levar em consideração a duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento.

A falta de planejamento pode resultar no excesso de velocidade, quando o condutor quer chegar ao destino mais rápido, consequentemente, aumenta os riscos de acidentes. Em feriados longos, estima-se que maior parte dos acidentes com óbitos é na data de retorno.

Dicas de trânsito

A PRF recomenda aos motoristas algumas condutas para que façam uma viagem mais segura:

- Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar: verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

- Planeje a viagem: lembre-se de programar paradas em locais adequados para abastecimento, alimentação e descanso;

- Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

- Mantenha sempre os faróis ligados para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;

- Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

- Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade.

A Polícia Rodoviária Federal orienta a todos que programem sua viagem, acendam os faróis, mesmo durante o dia, dirijam com atenção e prudência, não abuse da velocidade e ultrapasse somente quando a sinalização permitir. Façam uma boa viagem e tenham um excelente feriado.