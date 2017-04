PRF inicia Operação Tiradentes durante o feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia o Feriado de Tiradentes com reforço no policiamento ostensivo e preventivo nas rodovias federais de todo o Brasil. A operação começa às 00h desta quinta-feira (20) e termina às 23h59 do próximo domingo (23). Neste período, policiais rodoviários federais concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão.

Entre a quinta-feira que antecede o feriado e o domingo há um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, incluindo ônibus e veículos de carga, fator que contribui para o aumento da violência no trânsito, provocando crescimento no número de acidentes graves, feridos e mortos.

Para reduzir o número de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contará com 2.047 viaturas, 928 motocicletas, 2.714 aparelhos de etilômetro – também conhecido como bafômetro e 203 radares portáteis. A operação envolverá o efetivo da PRF em atividades operacionais e administrativas em todos os estados. A instituição conta com um quadro de 10.056 policiais em atividade.

Durante a operação serão priorizadas ações preventivas para a redução da violência nas rodovias federais, onde serão desenvolvidas atividades direcionadas ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e de dispositivos de retenção para crianças e às ultrapassagens indevidas.

A PRF também fará fiscalizações de motocicletas, com foco nas infrações que potencializam a ocorrência de acidentes e sua gravidade como uso e regularidade do capacete, equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e habilitação.

No feriado da Semana Santa, entre os dias 13 e 16 deste mês, policiais rodoviários federais flagraram um grande número de motoristas conduzindo em velocidade acima da permitida na via. O órgão contabilizou 60 mil flagrantes de excesso de velocidade. Outros 5,8 mil motoristas foram autuados por ultrapassar em locais proibidos. O órgão alerta para esta conduta, pois acidentes envolvendo excesso de velocidade e ultrapassagem indevida possuem altos índices de letalidade.

Os planejamentos para as ações da PRF fazem parte da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011 – 2020, lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que o Brasil se comprometeu a adotar medidas para reduzir a violência no trânsito. O Brasil, assim como os demais países signatários das medidas da ONU, estipulou uma meta de redução de 50% das mortes no trânsito na década 2011-2020.

Educação para o trânsito – com foco na redução de acidentes, a PRF promoverá ações educativas que buscam sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos, condutores serão convidados a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos. Com essa estratégia a PRF, somente durante o último feriado de Páscoa, conseguiu o projeto de educação para o trânsito para mais de 42 mil usuários de rodovias federais.

O planejamento é fundamental para uma viagem mais segura e tranquila. A PRF alerta que esse planejamento deve levar em consideração a duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento. A falta de planejamento pode resultar no excesso de velocidade, quando o condutor quer chegar ao destino mais rápido, consequentemente, aumenta os riscos de acidentes.

Retorno - aproximadamente 40% dos mortos registrados no feriado da Semana Santa ocorrerão no último dia da operação, quando as pessoas retornam para seus locais de origem. Com isso a PRF tem o último dia deste feriado como o mais crítico e orienta para que os usuários não deixem para viajar de última hora, dirijam descansados e, se possível, evitem os horários de maior fluxo.

Ações no Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal fiscalizará mais de 3670 km de rodovias federais no Estado. Ao todo 22 (vinte e duas) Unidades Operacionais estarão responsáveis pelas fiscalizações que deverão acontecer em pontos previamente levantados como de maior incidência de acidentes e infrações graves.

No último feriado (Semana Santa) a Polícia Rodoviária Federal registrou no Mato Grosso do Sul auto número de infrações graves como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, não uso do cinto de segurança pelos passageiros e pelos motoristas, além de falhas no sistema de iluminação e itens de segurança do veículo.

Em razão do auto número infrações por excesso de velocidade, neste feriado a Polícia Rodoviária Federal intensificará as fiscalizações com utilização de radares móveis em todas as rodovias do Estado.

A fiscalização do consumo de álcool também será intensificada durante todo o período, com etilômetros (bafômetros) disponíveis em todos os pontos de fiscalizações.

Em caso de chuva forte e restrição de visibilidade o motorista deve ter atenção redobrada, jamais parando sobre a rodovia ou sobre o acostamento, evitando assim acidentes. O uso do celular é infração de trânsito e a PRF recomenda que o aparelho seja desligado durante os deslocamentos nas rodovias, evitando a desatenção do motorista.