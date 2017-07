PRF: Justiça autoriza quebra de sigilo telefônico de perito suspeito

A perícia tem 10 dias para analisar as mensagens do perito

A pedido da defesa do policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, que matou o empresário Adriano Correia do Nascimento após briga de trânsito, a Justiça autorizou esta semana a quebra de sigilo telefônico do perito que seria amigo do advogado Renê Siuf.

A analise do celular do perito será confrontada com as mensagens da perita responsável pelo caso e usadas para esclarecer o aparecimento de dois flambadores no carro do empresário após a perícia.

O Instituto de Criminalística tem dez dias para analisar o celular do perito, de acordo com o ofício enviado nesta quinta-feira (21) pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

A defesa argumentou que é preciso confrontar o conteúdo da quebra de sigilo. “É preciso que o conteúdo do celular da perita [responsável pelo caso] que vai ser periciado, seja confrontado com o conteúdo com o que existe no celular do perito [suspeito]”, afirmou Siuf.