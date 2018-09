A ação, que acontecerá nas rodovias federais de todo o país, visa reduzir a violência no trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início a "Operação Independência 2018” nesta quinta-feira (6), nas rodovias federais do Brasil. A ação vai até às 23h59 do domingo (9), deste mês. Neste período os policiais vão intensificar a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes.

Durante os quatro dias de operação espera-se um aumento relevante no fluxo de veículos nas rodovias federais, fator que contribui para o aumento da violência no trânsito. Para reduzir o número de acidentes, os policiais contarão com viaturas, motocicletas, aparelhos de etilômetro (bafômetro) e radares portáteis.

Os policiais ainda priorizarão ações preventivas para redução da violência no trânsito e de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante e às ultrapassagens proibidas.

O excesso de velocidade, o uso de bebida alcoólica, as ultrapassagens indevidas são as infrações mais cometidas e estas infrações potencializam acidentes graves, principalmente onde há maior concentração de veículos, como em perímetros urbanos.