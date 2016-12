PRF prende 3 homens que seguiam para o Paraguai em caminhão roubado

Ontem (21), a Polícia Rodoviária Federal interceptou um grupo que levaria um caminhão Ford/F4000 roubado para fronteira com o Paraguai. A abordagem do caminhão foi em Ponta Pora/MS, na BR 463, km 56, rodovia que liga Dourados a Ponta Porã.

O veículo roubado era conduzido por um homem de 20 anos e estava acompanhado de outros dois veículos: um VW/Fox com placas de GO, conduzido por um homem 26 anos e um Fiat/Uno com placas também de GO, conduzido um homem de 35 anos.

O motorista do da F4000 informou ter adquirido por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e iria vendê-la pela quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no Paraguai.

Apesar dos outros envolvidos que acompanhavam a F4000 dizerem que não o conhecia e não estavam juntos, indícios concluíram que todos atuavam juntos e foram encaminhados para a Polícia Civil de Ponta Porã para o devido flagrante e demais providências. A placa verdadeira da F4000 é do DF com ocorrência de ROUBO em Brasília no dia 16/12/2016.