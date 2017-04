PRF prende 4 pessoas transportando 3 mil comprimidos de anabolizantes

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou ontem (25) à noite na BR 262 no km 143 em Água Clara – a 191 km de Campo Grande, a apreensão de 3 mil comprimidos de anabolizantes, 12 frascos e 60 ampolas do mesmo produto. Na ação os agentes apreenderam também 120 comprimidos de medicamento para emagrecimento, 40 comprimidos para disfunção erétil e 1220 comprimidos de suplementos termogênicos diversos.

Os produtos estavam em um VW/Voyage, com placas de Birigui/SP, conduzido por um homem de 48 anos, tendo como passageiros outro homem e duas mulheres. No carro havia ainda bebidas alcoólicas e eletrônicas que não foram declarados na aduaneira.

Os medicamentos foram fabricados no Paraguai e não são autorizados pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilâncias Sanitária) no Brasil. Foi constatado ainda o transporte de bebidas alcoólico e eletrônico que não foram declarados na aduaneira. Os ocupantes do veículo vieram da fronteira com o Paraguai.

As pessoas do veículo foram presas em flagrante, por tráfico de drogas, e levados à delegacia da PRF em Três Lagoas.

