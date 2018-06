PRF prende casal com quase 200 quilos de maconha

Um casal foi preso por policiais rodoviários federais (PRF) na madrugada deste sábado (30), por tráfico de drogas, em Ponta Porã.

A equipe fiscalizava na Unidade Operacional Capeí, BR-463, km 68, quando abordaram um veículo com placas de Ponta Porã, conduzido por um jovem de 19 anos inabilitado, acompanhado de uma mulher de 31 anos.

Os dois ocupantes se mostraram tensos com a fiscalização. No banco traseiro do veículo havia várias caixas e fardos suspeitos. Os policiais, ao abrir as embalagens, encontraram vários tabletes de maconha, que somaram 198 quilos.

Questionado sobre o entorpecente, o homem disse que pegou o veículo já carregado em Pedro Juan Caballero, no Paraguai e levaria para Dourados. Disse ainda que a mulher não sabia de nada, que a convidou para acompanhá-lo até o destino. Já a mulher, admitiu que já foi presa por tráfico de drogas e informou ainda ser usuária de maconha.

O casal foi detido em flagrante e encaminhado com o veículo e a droga para a Delegacia de Polícia Federal, em Ponta Porã.