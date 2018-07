PRF prende traficante que tentou fugir com quase uma tonelada de maconha

A droga estava no banco traseiro do carro

Na manhã desta quarta-feira (4), um traficante tentou fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um caro carregado com quase uma tonelada de Maconha e Skank na região de fronteira de Ponta Porã com o Paraguai.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem identificado como Willian Pereira de Assis, 24 anos, estava conduzindo um carro com placas da cidade de Lins - SP, pela BR-463. Willian recebeu ordem de parada pelos agentes da PRF e não obedeceu, empreendendo fuga por aproximadamente três quilômetros até ser abordado e preso.

O traficante transitava sentido Ponta Porã – Dourados, transportando 810 quilos de maconha e uma quantidade de Skank conhecida como a “supermaconha”. Willian não portava nenhuma documentação pessoal no momento em que lhe foi dada ordem de parada, na altura do posto de fiscalização Capey, de onde fugiu em alta velocidade. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã para os procedimentos cabíveis.