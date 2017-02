PRF que matou empresário a tiros será ouvido pela justiça em abril

O policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon que matou a tiros o empresário Adriano Correia do Nascimento, 32 anos, no dia 31 de dezembro de 2016, na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, durante uma discussão de trânsito, será ouvido no dia 5 de abril pela Justiça. As testemunhas de defesa serão ouvidas no dia 12 de abril onde o juiz marcará uma audiência para definir o caso.

De acordo com o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, titular da 1º Vara do tribunal do Júri, a primeira audiência irá começar as 13h40, onde o PRF acusado será ouvido pelo mediador. Na próxima semana está marcada a audiência de interrogatório do réu e das testemunhas que será ouvida também no mesmo horário, no tribunal.

Laudo

Segundo o laudo necroscópico divulgado na tarde desta quinta-feira (16) pela médica legista Vânia Esteves Silva, foi detectado no sangue do Adriano a presença de 2,33 g/l de álcool, ecstasy e Setralina (substância encontrada em medicamentos para ansiedade).Estes testes foram feitos pelo Ialf (Instituto de Análises Laboratoriais Forenses) de Campo Grande e foram anexados ao processo contra o policial rodoviário federal.