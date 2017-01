PRF que matou empresário será transferido para presídio

O policial rodoviário federal Ricardo Hyu Su Moon deverá ser transferido para o presídio ainda na tarde desta terça-feira (31). Segundo apurado pela reportagem, ele será levado por policiais do Garras para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário no Jardim Noroeste.

Moon é acusado de matar a tiros o empresário Adriano Correia no dia 31 de dezembro, após uma discussão banal de trânsito. O crime aconteceu no início da manhã e além de Adriano, o policial rodoviário federal ainda atingiu mais duas pessoas que estavam com ele no carro.

Apesar da tese de legítima defesa, a polícia concluiu que ele cometeu homicídio doloso e atirou para matar. O empresário foi atingido por sete disparos feitos com a arma utilizada em serviço pelo policial.

Ele chegou a ser preso, depois foi solto. O caso gerou comoção na imprensa e então, no dia 5 de janeiro, Moon foi preso novamente e levado para a sede do Garras. O advogado de defesa dele Renê Siufi assumiu o caso.